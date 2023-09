- Allianz Global Investors vient de recruter Kayvan Vahid en tant que responsable des actions européennes core et value. L’intéressé vient d’UBS Asset Management où il a passé vingt ans. Il y était dernièrement responsable adjoint des actions value monde et responsable des moyennes capitalisations européennes à Londres. Il restera basé dans la capitale britannique et sera rattaché à Jörg De Vries-Hippen, responsable des investissements en actions européennes du gestionnaire allemand. Il contribuera à faire de la gestion core et value un nouveau pilier de la plateforme actions d’AllianzGI.Le recrutement de Kayvan Vahid est la dernière étape en date du renforcement de l'équipe actions d’AllianzGI à Londres, qui a vu cette année l’arrivée de Giles Money en tant que directeur des investissements de l'équipe Global Sustainability/SRI Equity, la promotion de Rajnish Kumar au poste nouvellement créé de responsable Investment Technology and AI, Investment Platform, et la mise en place d’une équipe d’analystes d’actions américaines. A lire aussi: Allianz obtient le feu vert pour une société de gestion chinoise

Laurence Marchal