AllianzGI : quatrième closing de sa stratégie Impact Private Credit

IPC a structuré et financé le premier investissement du fonds Eurazeo PlanetarY Boundaries Fund (Article 9 SFDR) qui réalisé l'acquisition majoritaire de la société Bioline AgroSciences, aux côtés du fonds family office Aurae en tant qu'actionnaire minoritaire. IPC a aussi financé l'acquisition d'un spécialiste de collecte, tri et gestion des déchets.

(AOF) - AllianzGI annonce le quatrième closing de sa stratégie Impact Private Credit (IPC) après avoir obtenu 705 millions d'euros d'engagements, à travers deux fonds. Grâce à ces engagements, IPC, lancé en 2024, a rapidement atteint près de 90% de son objectif en moins d'un an. La stratégie est déclarée conformément à l'article 9 du règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR). En outre, l'équipe d'IPC a réalisé ses deux premiers investissements en Europe.

