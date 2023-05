AllianzGI propose le fonds Allianz US Investment Grade Credit en Europe et en Asie

(AOF) - La stratégie obligataire de Voya IM, qui investit dans les obligations d'entreprises américaines, est désormais également disponible dans le cadre d'un OPCVM, a annoncé AllianzGI. Elle sera proposée désormais aux clients d'Europe et d'Asie sous la forme du fonds Allianz US Investment Grade Credit. La stratégie d'investissement du fonds repose essentiellement sur des investissements en obligations d'entreprises américaines Investment Grade, un segment de marché très large et liquide qui offre de nombreuses possibilités de diversification.

" Historiquement, ce segment présente une faible corrélation avec les actions ou d'autres secteurs du marché obligataire tels que les obligations High Yield ou les obligations des marchés émergents ", explique le gestionnaire d'actifs.

Tobias Pross, CEO d'AllianzGI, a déclaré : " Le lancement du fonds Allianz US Investment Grade Credit en tant que variante UCITS d'une stratégie Voya qui a fait ses preuves, est un signe visible que le partenariat conclu avec Voya IM au milieu de l'année dernière est important pour les deux parties. Ce partenariat stratégique mondial permet à AllianzGI de distribuer les stratégies d'investissement de Voya IM en dehors des États-Unis et du Canada. Cela nous permet d'offrir une gamme de stratégies d'investissement plus large à notre clientèle mondiale ".