AllianzGI : pause de la Fed et maintien d'un discours hawkish

Franck Dixmier ajoute que la correction sur les taux de ces dernières semaines, a repoussé le pivot et offre aux investisseurs des opportunités de bâtir des positions longues sur le marché américain.

(AOF) - Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, s’attend à ce que la Fed annonce une pause dans sa hausse des taux lors de la réunion du comité de politique monétaire des 13 et 14 juin. « Malgré une inflation cœur qui reste à un niveau trop élevé par rapport à son objectif de stabilité des prix, la Banque centrale américaine devrait se donner du temps pour évaluer les conséquences du resserrement significatif des conditions monétaires, notamment dans un contexte de crise latente des banques régionales », explique le spécialiste.

