AllianzGI lève 744 millions de dollars pour son troisième fonds de crédit privé en Asie-Pacifique

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé aujourd'hui la première clôture de son fonds Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund III (AAPSLF III), ayant recueilli 744 millions de dollars d'engagements. Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz dans des opportunités de crédit privé sur le segment des moyennes entreprises (middle-market) de la région Asie-Pacifique.

AAPSLF III représente le troisième millésime de la stratégie éprouvée d'AllianzGI en matière de financement des moyennes entreprises en Asie-Pacifique, qui s'appuie sur un historique de performances démontré à travers les différents cycles économiques de la région.

Cette stratégie cible des entreprises à forte croissance en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Océanie et sur certains marchés sélectionnés de la région Asie-Pacifique (hors Chine), en s'appuyant sur une expertise locale approfondie et des capacités d'origination sur le terrain.

La stratégie est gérée par la plateforme Asia Private Credit d'AllianzGI, dirigée par Sumit Bhandari, qui investit dans un large éventail de secteurs et de types de transactions, établissant ainsi un solide historique de performances dans la région.

Le fonds cherche à fournir des solutions de financement sur mesure à travers toute la structure de capital pour des moyennes entreprises disposant de bénéfices et de flux de trésorerie stables, d'un positionnement solide sur le marché et d'une gouvernance robuste. Il cible des investissements dans des entreprises bénéficiant de tendances de croissance structurelle à long terme, notamment la santé, l'éducation, l'infrastructure numérique et la transition énergétique, ainsi que des entreprises aux flux de trésorerie résilients et aux caractéristiques défensives.

Le crédit privé en Asie-Pacifique continue de bénéficier d'une demande croissante de financements non bancaires, alors que les contraintes réglementaires et le désengagement des banques créent des déficits de financement à travers la région. Cela génère des opportunités pour les investisseurs en crédit privé à la recherche de diversification et de rendement. Dans ce contexte, les investisseurs institutionnels allouent de plus en plus de capitaux au crédit privé en Asie-Pacifique, à mesure que cette classe d'actifs continue de mûrir et de se développer.

Depuis 2018, AllianzGI s'appuie sur une plateforme spécialisée en crédit privé asiatique. L'équipe y associe son savoir-faire local aux ressources globales de la division Private Markets d'AllianzGI. Celle-ci rassemble environ 170 professionnels de l'investissement dans le monde et gère 97 milliards d'euros d'actifs sur les marchés privés au 31 mars 2026.

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