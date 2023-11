AllianzGI lance un fonds actions axé sur les enjeux sociaux

Allianz Global Investors (AllianzGI) lance le Social Conviction Equity, un fonds actions ISR best-in-class géré activement et axé sur les enjeux sociaux. Ce nouveau produit est classé article 8 selon la réglementation SFDR. Il investit selon des critères sociaux couverts par une note sociale minimale, le recours à des indicateurs (KPI) sociaux et l’engagement sur les questions sociales. La sélection des titres est fondée sur une analyse fondamentale intégrant à la fois des critères financiers et ESG. Il est géré à Paris par l’équipe Conviction Equity, et notamment par Christophe Hautin.

L’objectif du Social Conviction Equity est double : surperformer le marché des actions de la zone euro (représenté par l’indice MSCI EMU) sur les moyen et long termes?; et gérer les risques sociaux en sélectionnant les émetteurs qui apportent une contribution sociale positive tout au long de la chaîne de valeur (y compris les fournisseurs, le capital humain, la société et les communautés). Une contribution sociale positive peut être représentée soit par le profil social de l’entreprise, supérieur à la moyenne dans un secteur donné, ou par les produits et services proposés par l’entreprise et répondant à un objectif social clair.

Une note sociale est d’abord calculée à l’aide d’un modèle propriétaire. La sélection de titres se fait ainsi sur une cinquantaine de critères sociaux, qui sont à la disposition des professionnels de l’investissement et sont susceptibles d’être pris en compte selon les secteurs, en fonction de leur pertinence.

Les gérants réalisent également un suivi d’indicateurs sociaux qui mettent en avant une contribution sociale positive en complément de la notation sociale, pourvu qu’ils soient largement et régulièrement publiés. Ces indicateurs couvrent notamment la parité hommes-femmes, le capital humain, l’actionnariat salarié ou encore la transparence sociale.

L’équipe de gestion travaille en étroite collaboration avec les équipes Sustainability sur l’ensemble du processus d’investissement, depuis l’aspect méthodologique & données jusqu’à l’engagement, en passant par la recherche ESG pour les évaluations sociales.

« Nous avons constaté un intérêt croissant pour l’aspect social de l’ESG au cours des dernières années, et le S semble devenir le nouveau E (Environnement) », commente Christophe Hautin. « Nous sommes à l’avant-garde de cette nouvelle tendance à Paris, et nous offrons une compréhension complète des contributions sociales positives tout au long de la chaîne de valeur, ce qui nous différencie clairement des autres fonds sociaux qui ont émergé sur le marché », poursuit-il.

Laurence Marchal