AllianzGI lance sa première stratégie multi actifs dédiée aux marchés privés

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce le lancement de l'Allianz Core Private Markets Fund (ACPMF). Ce nouveau fonds permet aux clients professionnels et particuliers avertis d'investir aux côtés d'Allianz dans le capital-investissement, la dette privée d'entreprise, le capital-investissement d'infrastructure et la dette d'infrastructure. L'objectif de la stratégie est d'offrir un accès à un portefeuille diversifié en termes de zones géographiques, de segments, de millésimes et de secteurs, et de générer des rendements attrayants à un chiffre.

La taille cible du fonds est de 3 milliards d'euros.

Le fonds permet aux clients professionnels d'investir sur les marchés privés sans appel de fonds, tout en offrant une liquidité trimestrielle (sous réserve de certaines règles d'accès, qui sont courantes pour les structures semi-liquides des marchés privés).