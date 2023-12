AllianzGI : "la Banque nationale suisse laissera ses taux inchangés"

"On pourrait dire que la BNS tient à garder une longueur d'avance sur la courbe, car plusieurs hausses de prix telles que l'électricité, la TVA et les loyers entreront en vigueur au cours du premier trimestre 2024", observe la gérante.

"Le principal partenaire commercial de la Suisse, l'Union européenne, connaît également une croissance stagnante à l'approche de la fin de l'année. En outre, l'euro-franc suisse se situe à un niveau sain de 0,945, ce qui contribue à maintenir les prix des denrées alimentaires et de l'énergie à un niveau raisonnable. Le marché prévoit même une réduction de 6 points de base pour la réunion de décembre", explique Martina Honegger-Romahn.

Les chiffres récents de l'inflation en glissement annuel ont baissé de 1,7 % à 1,4 %, ce qui se situe maintenant confortablement dans la fourchette cible d'inflation de 0 à 2%. Les indices des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier ont été décevants (42,1) et les chiffres du PIB du troisième trimestre indiquent une croissance modérée de 0,3 %, à la fois sur une base trimestrielle et annualisée.

(AOF) - Martina Honegger-Romahn, Lead Portfolio Manager Fixed Income chez AllianzGI en Suisse pense que "la Banque nationale suisse laissera ses taux inchangés lors de la réunion de décembre". Selon elle, "compte tenu de la croissance économique morose et de l'inflation en demi-teinte, la BNS donnera probablement la priorité à l'intervention sur le marché des changes plutôt qu'à la hausse des taux d'intérêt".

