AllianzGI : la Banque du Japon ne devrait pas modifier sa politique monétaire

(AOF) - Selon Greg Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI, la Banque du Japon (BoJ) devrait rester une exception parmi les Banques centrales mondiales et maintenir sa politique inchangée lors de la réunion de cette semaine. Le gestionnaire d’actifs signale cependant que le contexte actuel pourrait amener la BoJ à revoir sa position.

Il en veut notamment pour preuve une inflation, hors énergie et aliments frais, à 4,1 % en glissement annuel en avril, dépassant largement l'objectif d'inflation de 2 %, mais aussi un fonctionnement du marché des obligations d'État japonaises entravé par la politique de contrôle de la courbe des taux.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a cependant souligné à plusieurs reprises qu'il pensait que l'économie avait encore besoin de mesures de relance et que le risque d'agir trop tôt pouvait l'emporter sur le risque d'agir trop tard. Il a également lancé un examen complet de la politique monétaire, qui prendra probablement beaucoup de temps.

Par conséquent, Greg Hirt ne s'attend pas à ce que la BoJ procède à des changements radicaux lors de la réunion de juin, ni à ce qu'elle modifie le taux d'intérêt directeur à court terme (actuellement de -0,1 %). Les ajustements du contrôle de la courbe des taux (YCC) pourraient constituer une exception. Le gouverneur Ueda, entre autres, a déclaré que les ajustements du YCC ne peuvent se faire qu'avec peu d'indications préalables et qu'ils doivent donc nécessairement surprendre les marchés.

" Nous nous attendons toujours à ce que l'ajustement du YCC soit motivé par la volonté de la BoJ d'obtenir une plus grande flexibilité à l'avenir et non d'utiliser l'ajustement pour resserrer sa politique ", explique le gestionnaire d'actifs. En termes de probabilité, le mois de juin lui semble encore peu probable.

Des données importantes ne seront en effet pas disponibles avant la réunion de juillet, par exemple sur l'évolution globale des salaires. De plus, les nouvelles projections économiques de la BoJ seront publiées lors des réunions de juillet et d'octobre, ce qui pourrait faciliter la justification des changements éventuels.