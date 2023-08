AllianzGI : Kayvan Vahid nommé responsable de la division Equity Europe Core & Value

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, a nommé Kayvan Vahid au poste de responsable de la division Equity Europe Core & Value. Kayvan Vahid sera basé à Londres et reportera à Jörg De Vries-Hippen, responsable des investissements en actions en Europe. AllianzGI vise à renforcer et à développer ses capacités dans le domaine de la gestion fondamentale des fonds Core et Value européens, un segment clé pour ses clients.

Kayvan Vahid a passé plus de 20 ans chez UBS Asset Management (UBS). Il était dernièrement responsable adjoint de Global Value Equity et responsable de European Mid Cap Equities chez UBS Asset Management à Londres. À ce titre, il était responsable de la gestion d'une série de fonds institutionnels et de détail dans le cadre de mandats d'actions mondiales, européennes et britanniques.