AllianzGI : Giles Money nommé Responsable Actions

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce aujourd'hui la création d'une nouvelle équipe dédiée au développement durable et à l'ISR, dans le cadre de son offre Actions. Alors que la société propose déjà un certain nombre de produits Article 8 et Article 6, la nouvelle équipe sera entièrement dédiée aux Investissements Socialement Responsables (ISR). L'équipe sera dirigée par Giles Money, qui rejoindra AllianzGI en tant que CIO en août 2023

Giles a 18 ans d'expérience en investissement, avec une forte expertise en matière d'investissement durable. Il travaillait auparavant chez J. Safra Sarasin Asset Management et Sarasin and Partners, où il a géré deux fonds phares : un fonds Actions Monde et un fonds Thématiques Monde.

Dès sa nomination, Giles Money et Alex Bibani, qui a rejoint AllianzGI en 2022, reprendront le partenariat d'investissement fructueux qu'ils avaient établi ailleurs. L'équipe Global Sustainability / SRI Equity collaborera étroitement avec l'équipe Thematic Equity dirigée par Andreas Fruschki, qui a mis en place une série d'investissements liés aux Objectifs de Développement Durables de l'ONU (ODD).