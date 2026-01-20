AllianzGI finalise la première levée de fonds de sa stratégie ACE

(AOF) - AllianzGI annonce le premier closing de sa stratégie Allianz Credit Emerging Markets (ACE), avec 690 millions de dollars d'engagements pour un objectif de 1 milliard. Il s'agit d'un fonds d'investissement axé sur l'action climatique dans les marchés émergents. Ce véhicule entend mobiliser des capitaux privés afin de soutenir, dans les marchés émergents, les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Cette stratégie s'appuie sur une structure de financement mixte où les investisseurs institutionnels (tels qu'Allianz et GastroSocial Pensionskasse) bénéficient d'une position privilégiée.

Ils sont protégés par une tranche de capital junior (ou "première perte"), fournie par des entités publiques comme Global Affairs Canada ((le Ministère fédéral canadien chargé du développement international et de l'aide humanitaire), British International Investment ((l'institution financière de développement du Royaume-Uni) et la Banque interaméricaine d'investissement.

Ce mécanisme, complété par les garanties de la Sida et d'Impact Fund Denmark, permet de réduire la volatilité tout en optimisant les rendements.