AllianzGI étoffe sa gamme avec la stratégie d’actions américaines de son partenaire Voya IM

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) lance le fonds Allianz US Large Cap Value, issue d’une stratégie fructueuse de son partenaire Voya Investment Management (Voya IM). Le fonds sera distribué sous forme d’un OPCVM et sera disponible pour les clients d’Europe et d’Asie. Fondé sur l’approche value propre à Voya IM, le fonds Allianz US Large Cap Value investit dans des actions américaines large cap, et dont les valorisations sont considérées comme attractives par les équipes de gestion.

Amine Benghabrit, directeur général France, commente : " Avec le fonds à gestion active Allianz US Large Cap Value, nos clients disposent pour leurs portefeuilles d'une nouvelle brique dédiée aux actions US, cœur dans de nombreuses allocations stratégiques d'actifs. "