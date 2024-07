AllianzGI crée une équipe Global Technology Equity

Outre Jeremy Gleeson, Sunil George, actuellement analyste principal des technologies américaines chez AllianzGI, rejoindra l'équipe, qui devrait se doter d'une nouvelle recrue à l'automne. Sunil George a rejoint le gestionnaire d'actifs en mai 2023 avec plus de 20 ans d'expérience, après avoir occupé des postes chez Nordea, Fidelity et Morgan Stanley, tous axés sur le secteur technologique.

Virginie Maisonneuve a commenté : "Notre ambition est de faire d'AllianzGI un acteur mondial de l'investissement technologique. La nomination d'un professionnel tel que Jeremy et l'établissement de Global Technology en tant que nouveau pilier de notre plateforme Equity nous aident à accélérer la réalisation de cet objectif, en renforçant considérablement notre expertise dans un secteur qui, selon nous, restera un moteur clé des marchés mondiaux et une source de performance pour nos portefeuilles."

