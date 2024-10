AllianzGI anticipe un retour de la "volatilité structurelle" en 2025

(AOF) - "Le fait que la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre ait été anticipée n'en constitue pas moins un moment décisif pour les marchés", affirme AllianzGI. Pour la société de gestion, cette réduction "marque le début de la fin d'une période où les valeurs technologiques et les liquidités (ou instruments assimilables) étaient les seules à pouvoir être utilisées". AllianzGI se dit "optimiste pour les mois à venir, tout en reconnaissant que nous entrons dans une période de croissance inférieure au potentiel et que les risques de ralentissement augmenteront ".

AllianzGI estime que les investisseurs "doivent se préparer à un retour potentiel de la volatilité structurelle en 2025".

Si la croissance économique mondiale ralentit, la société de gestion estime qu'"il ne faut pas nécessairement y voir un signal baissier pour les marchés d'actions". "Les actions britanniques présentent des valorisations attrayantes et devraient bénéficier de l'impact de la baisse des taux et de la stabilité politique", relève ainsi Virginie Maisonneuve, Global CIO Equities.

"D'autres secteurs tels que les petites capitalisations et la technologie devraient tirer leur épingle du jeu dans un environnement de taux plus bas et de croissance modérée", tandis que "les actions liées au thème de l'eau semblent également constituer de bonnes opportunités défensives car elles ne dépendent pas d'un programme politique spécifique".

AllianzGI continue à "privilégier l'Asie en tant que région". "Compte tenu de l'effondrement récent du marché japonais - le deuxième plus important de l'histoire - et des réformes structurelles en cours", les actions japonaises "sont privilégiées en ce moment".