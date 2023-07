Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: série de nominations en juillet information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Allianz annonce une série de nominations à compter du 1er juillet.



Ainsi, François Nédey, membre du Comité Exécutif, est devenu Directeur d'une nouvelle Unité Développement Grands Comptes et Partenariats d'Allianz France.



Pierre Vaysse a succédé à François Nédey. Il a été nommé membre du Comité Exécutif d'Allianz France et Directeur de l'Unité Assurances de Biens et de Responsabilités.



Enfin, Stéphane Camon a succédé à Pierre Vaysse et prend donc la tête de l'écosystème 'Ma santé' et de la Direction Santé Prévoyance Collectives d'Allianz France.





Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.26%