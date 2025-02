Allianz : résultats historiques en 2024, et prévoit un même niveau en 2025

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier assureur européen Allianz a annoncé vendredi un bénéfice net part du groupe record de 9,93 milliards d'euros sur l'année 2024, en hausse de 16% sur un an, bénéficiant d'un impact moindre des catastrophes naturelles.

Le bénéfice d'exploitation, un indicateur clé de performance, a surpassé les attentes des analystes en atteignant 16 milliards d'euros, un autre record, étant porté par toutes les divisions.

L'assureur allemand prévoit d'atteindre un niveau similaire en 2025, avec une marge de variation de plus ou moins 1 milliard d'euros, a-t-il précisé.

L'assureur propose de relever de 11,6 % son dividende, à 15,40 euros par action. Il avait aussi annoncé annoncé jeudi soir un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros, qui débutera en mars et devra être achevé au plus tard le 31 décembre 2025.

En 2024, le chiffre d'affaires du rival d'Axa a totalisé 179,8 milliards d'euros en 2024, en hausse annuelle de près de 11%. Cette performance a été stimulée par la branche dommages (+8%) et vie-santé (+14,7%), contre un timide rebond de la gestion d'actifs (+3,0%) dans un environnement de taux en recul.

L'activité dommages a profité d'un moindre impact des sinistres liés aux catastrophes naturelles, à 1.8 milliards d'euros, soit une diminution de 22% sur un an. Les principaux événements ont concerné les inondations en Allemagne du Sud et en Europe de l'Est.

En France, sa performance a été stable sur un an, avec un ratio combiné - le rapport des remboursements sur les primes encaissées - en augmentation à cause des catastrophes naturelles et des pertes sur la clientèle des entreprises lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie.

A l'échelle du groupe, le quatrième trimestre a également dépassé les attentes du consensus d'analystes, avec un bénéfice opérationnel de 4,17 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an.