CAC 40
7 676,68
+0,55%
Allianz : résultat opérationnel record au premier semestre
07/08/2025

(AOF) - Le chiffre d'affaires d'Allianz au premier semestre progresse de 10,1%, à 98,5 milliards d'euros, avec des contributions de tous les segments d'activité (assurance dommages, vie/santé, gestion d'actifs). Le résultat opérationnel est en hausse de 9,3 %, à 8,6 milliards d'euros, soit son plus haut niveau semestriel jamais atteint, représentant 54 % de son objectif annuel médian. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires progresse de 9,5% pour atteindre 5,5 milliards d'euros. Le bénéfice net par action augmente de 11,3%, à 13,99 euros.

Concernant ses perspectives 2025, Allianz est en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat opérationnel annuel de 16 milliards d'euros, à plus ou moins 1 milliard d'euros.

Le programme de rachat d'actions jusqu'à 2 milliards d'euros, annoncé le 27 février, est en cours. Un milliard d'euros a été réalisé au cours des six premiers mois de 2025.

" Allianz a enregistré des résultats record au premier semestre de l'année, soutenus par une croissance continue et un engagement rigoureux en faveur de la productivité. La valeur et la pertinence de nos produits nous permettent de fidéliser et d'élargir notre base de clients ", a déclaréOliver Bäte, CEO d'Allianz SE.

Valeurs associées

ALLIANZ
369,200 EUR XETRA +4,77%
