Allianz: réduction de la consommation énergétique

(CercleFinance.com) - Allianz France poursuit les mesures mises en place l'hiver dernier pour la réduction de la consommation énergétique dans ses sites de la Tour Allianz One et de la Tour Neptune à La Défense et de Marcq-en-Baroeul dans l'agglomération Lilloise.



Plusieurs mesures ont été décidé comme l'optimisation des réglages de fonctionnement en mode ' hiver ', la surveillance des températures de confort pour maintenir des températures adaptées, la baisse des thermostats sans descendre au-dessous de 19° avec mise en place de contrôles de températures réguliers.



Allianz France va plus loin pour amplifier les effets des actions techniques et fermera la Tour Neptune du 26 au 29 décembre 2023 et les vendredis du 12 janvier au 12 avril 2024 inclus.



Allianz France continue de sensibiliser son écosystème et partage l'accès au nouveau dispositif EcoWatt aux collaborateurs, agents et clients qui souhaitent maîtriser et modérer leur consommation d'électricité.



' Nous avons pu faire des économies significatives avec une réduction de plus de 15% de notre consommation d'énergie. Une enquête interne montre que 61% des collaborateurs jugent cette initiative très satisfaisante avec une note moyenne de 4,1 sur 5 et 92 % sont prêts à renouveler l'expérience et à adapter leur organisation de travail ' indique le groupe.





