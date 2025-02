Allianz: progression de 10% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Allianz dévoile au titre de l'année écoulée un résultat net core des actionnaires en progression de 10,1% à 10 milliards d'euros, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en hausse de 8,7% à 16 milliards, soutenu par tous les secteurs d'activité.



Le volume total des affaires de l'assureur allemand a augmenté de 11,2% (+11,9% en organique) à 179,8 milliards d'euros, 'son activité vie/santé ayant été le principal moteur de croissance, avec une forte contribution également de son segment IARD'.



'Forts de nos bases solides, nous entamons 2025 avec confiance', affirme sa CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre, le groupe visant un bénéfice d'exploitation de 16 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard, pour l'année en cours.



La direction proposera un dividende par action de 15,40 euros pour 2024, soit une augmentation de 11,6%, et a fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de deux milliards d'euros la veille.





Valeurs associées ALLIANZ 332,40 EUR XETRA -0,27%