Allianz : Pimco en pleine forme, Allianz GI en décollecte en 2019

(NEWSManagers.com) - Les actifs gérés pour le compte de tiers (hors sociétés d'assurance du groupe) ont augmenté de 250 milliards d'euros par rapport à la fin de 2018, pour atteindre 1.686 milliards d'euros, ce qui constitue un record absolu, annonce le groupe Allianz.

Les effets de marché ont eu un effet positif de 138,6 milliards d'euros et la collecte de 75,8 milliards d'euros. Les effets de conversions de devises étrangères ont été également positifs à 24,6 milliards d'euros et des opérations de consolidation ont permis d'accroître de 11 milliards d'euros supplémentaires les encours.

En marge de la présentation, on peut lire toutefois que la collecte diverge fortement entre ses deux filiales de gestion, Pimco, aux Etats-Unis, et Allianz Global Investors en Europe. Ainsi, la première a collecté 83,3 milliards d'euros sur l'année tandis que la seconde a subit des rachats nets de 7,5 milliards d'euros.

Pimco a vu ses encours progresser de 19% à 1.329 milliards d'euros et Allianz GI a enregistré une hausse de 12% de ses actifs qui atteignent 357 milliards.

Le total des actifs sous gestion du groupe Allianz est de 2.268 milliards d'euros et le ratio coûts/revenus a légèrement diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 62,3 % en 2019, en raison d'une plus forte croissance des revenus d'exploitation par rapport à une plus faible augmentation des dépenses d'exploitation.

Le résultat d'exploitation de l'activité de gestion a augmenté de 6,9 % pour atteindre 2,7 milliards d'euros.