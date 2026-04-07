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Allianz Partners rejoint le Conseil mondial du voyage et du tourisme
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 17:19

La filiale d'Allianz, spécialiste de l'assurance et de l'assistance, devient le nouveau partenaire industriel du World Travel & Tourism Council (WTTC), l'organisme international de référence du secteur.

Le World Travel & Tourism Council rapporte qu'Allianz Partners compte parmi ses nouveaux adhérents. Cette collaboration permettra de contribuer activement aux discussions sur l'innovation et la gestion des services d'urgence.

Gloria Guevara, présidente et directrice générale du WTTC, précise que "les solutions intégrées d'assurance et d'assistance jouent un rôle essentiel pour permettre des voyages sûrs et fluides".

En rejoignant ce réseau, l'assureur apportera son expertise en matière de protection des voyageurs pour soutenir la croissance de l'industrie. Anna Kofoed, responsable mondiale par intérim des partenariats stratégiques chez Allianz Partners, estime que "devenir membre donne l'occasion d'apporter un savoir-faire numérique à un réseau qui façonne l'avenir du voyage".

Le groupe participera par ailleurs aux travaux de recherche et à l'engagement politique de l'organisation pour accroître l'impact économique et social du secteur à l'échelle mondiale.

Ce matin, Berenberg a confirmé son conseil d'achat sur Allianz, avec une cible inchangée de 504 euros.

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