Allianz: nouveaux objectifs fixés à horizon 2027 information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - En amont de sa journée investisseurs, Allianz fait part de nouveaux objectifs à horizon 2027, anticipant ainsi un taux de croissance annuel moyen de son BPA 'core' de 7 à 9% sur 2024-27, et un rendement des capitaux propres 'core' d'au moins 17% sur 2025-27.



L'assureur allemand table aussi sur une génération opérationnelle de capital Solvabilité II de 24 à 25 points de pourcentage en 2027, ainsi que sur des transferts nets de trésorerie cumulés de plus de 27 milliards d'euros sur les années 2025-27.



Dans le cadre de sa politique modifiée de gestion du capital, Allianz s'engage aussi à un taux de distribution total attractif d'au moins 75% en moyenne, incluant son objectif inchangé d'un dividende régulier représentant 60% du bénéfice net attribuable aux actionnaires.





Valeurs associées ALLIANZ 301,10 EUR XETRA +1,01%