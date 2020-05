Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz-Le bénéfice net recule de 29% au T1 avec le coronavirus Reuters • 12/05/2020 à 08:57









FRANCFORT, 12 mai (Reuters) - L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a fait état mardi d'une chute de 29% de son bénéfice net au titre du premier trimestre par rapport à l'année précédente, l'épidémie de coronavirus ayant affecté ses activités. L'assureur avait déjà signalé le plongeon de ses résultats le mois dernier lors de la publication de chiffres préliminaires. L'impact de la crise sanitaire et l'incertitude sur les mois à venir ont conduit le géant allemand de l'assurance à abandonner son objectif de bénéfice pour l'année. Comme de nombreux assureurs européens, Allianz est prudent quant à ses perspectives alors que le groupe devra faire face à des demandes d'indemnisation pour perturbation des activités et annulation d'événements ainsi qu'au manque de demande d'assurance automobile et d'assurance voyage. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,4 milliard d'euros au premier trimestre, contre 2,0 milliards d'euros il y a un an. "Le COVID-19 a aggravé les conditions d'exploitation de notre pôle dommages", a déclaré le directeur financier Giulio Terzariol. Le ratio combiné d'Allianz, un indicateur clé de la rentabilité du groupe, a subi aussi le choc de la crise. Il s'est détérioré pour atteindre 97,8% au premier trimestre, soit une hausse de 4,1 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Un chiffre au-dessous de 100 est synonyme de rentabilité. A Francfort, l'action Allianz était indiquée en baisse de 1,5% dans les transactions en avant-Bourse. (Tom Sims; Diana Mandiá pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ALLIANZ XETRA -2.73%