 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,09
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allianz Global Investors passe sous les 5% de Coface
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 15:15

Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte de fonds et de clients, déclare à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La filiale de gestion d'investissement d'Allianz précise détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 477 188 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.

Valeurs associées

COFACE
14,8200 EUR Euronext Paris -0,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Livret A, LDDS : coup de frein record pour l'épargne réglementée en octobre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.11.2025 16:09 

    Ce net recul est lié à la diminution du taux de rémunération de ces deux livrets, menée en deux actes au cours de l'année écoulée. Les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A et livrets de développement durable ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime dans la cour de l'hôtel Matignon le 24 novembre 2025 à Paris ( POOL / Thomas SAMSON )
    Budget: Lecornu veut changer de méthode pour essayer de surmonter les blocages au Parlement
    information fournie par AFP 24.11.2025 15:51 

    Pour conjurer la perspective d'un rejet du budget à la fin de l'année, Sébastien Lecornu veut changer de méthode en réunissant les partis sur des "priorités absolues" comme la sécurité, l'agriculture et l'énergie et en soumettant ensuite ces discussions à des votes ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank