Allianz Global Investors passe sous les 5% de Coface
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 15:15
La filiale de gestion d'investissement d'Allianz précise détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 477 188 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.
