Allianz Global Investors lancera une nouvelle Sicav française en septembre

La société de gestion allemande Allianz Global Investors va lancer une nouvelle Sicav française dénommée Allianz Sélection, composée de trois fonds de fonds, selon un document publié par le gestionnaire et consulté par L’Agefi .

Le lancement de cette Sicav doit intervenir le 16 septembre 2024. Elle contiendra les compartiments Allianz Sélection Actions, Allianz Retraite Sélection Actions et Allianz Retraite Sélection Obligations.

Le fonds Allianz Sélection Actions pourra investir jusqu’à 110% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM, avec une exposition maximum de 110% de l’actif net aux OPC actions et de 25% à des OPC obligataires. Les expositions aux sociétés cotées dans les marchés émergents et aux petites et moyennes entreprises cotées sont limitées à 40%. Les seuils sont identiques pour le fonds Allianz Retraite Sélection Actions à ceci près que l’actif net investi dans des parts d’OPCVM est limité à 100%.

Le fonds Allianz Retraite Sélection Obligations investira jusqu’à 110% de son actif net dans des parts ou actions de fonds, majoritairement en produits de taux (exposition de 0 à 110%). La part d’instruments monétaires ne dépassera pas 50% du portefeuille. Ce seuil est fixé à 40% en ce qui concerne les marchés émergents.

Adrien Paredes-Vanheule