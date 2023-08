Allianz GI : Thomas Schindler nommé directeur financier

Plus tôt dans son parcours au sein du groupe, Thomas Schindler était responsable du bureau exécutif d'Allianz Asset Management, la holding financière d'Allianz Global Investors et de Pimco.

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Thomas Schindler au poste de directeur financier. Il assumera la responsabilité des fonctions financières et de gouvernance de l'entreprise. Il sera notamment responsable de la gestion des affaires juridiques, de la conformité et de la gestion des risques, dont il s'occupe actuellement en tant que directeur juridique mondial. Il succédera au poste de directeur financier à Markus Kobler, qui occupe cette fonction chez AllianzGI depuis 2013.

