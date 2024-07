Allianz GI : "la BoE devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en août"

(AOF) - "Il est possible que le 1er août, la Banque d'Angleterre réduise le taux bancaire de 25 points de base à 5% - une réduction "hawkish", et mette l'accent sur la dépendance aux données pour définir la future trajectoire des réductions de taux", estime Ranjiv Mann, gérant obligataire senior chez Allianz Global Investors.

L'économie britannique se remet de la récession de la fin de l'année dernière, mais elle devrait encore croître à un rythme inférieur à la tendance, et attendre trop longtemps pour commencer à normaliser l'orientation restrictive de la politique monétaire pourrait étouffer inutilement la reprise.

En outre, des progrès significatifs ont été accomplis dans la réduction de l'inflation, en partie grâce à l'orientation de la politique de la BoE, bien qu'il reste encore du travail à faire pour maintenir la viabilité de l'inflation autour de l'objectif.

"Étant donné que d'autres banques centrales en Europe (en particulier la Banque centrale européenne) ont déjà entamé un cycle d'assouplissement dans le contexte d'une reprise économique décevante dans la région, nous pensons que le tour de la Banque d'Angleterre est également venu", explique Ranjiv Mann.

Cela ne veut pas dire qu'il ne s'agira pas d'une décision serrée, car il est probable qu'il y ait des dissensions au sein du Comité de politique monétaire. La conviction du marché quant au calendrier d'une baisse des taux britanniques a certainement été remise en question récemment, certains pensant que la BoE peut repousser le début d'un cycle de baisse des taux à l'automne.

"L'économie britannique montre des signes de vie et les attentes du marché concernant la croissance économique du Royaume-Uni pour le reste de l'année 2024 ont légèrement augmenté pour refléter les signes plus optimistes des entreprises, des consommateurs et surtout du marché du logement, qui commence à bénéficier de la baisse des taux d'intérêt hypothécaires", signale l'analyste.