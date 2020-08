Allianz GI et Pimco renouent avec la collecte au deuxième trimestre

(NEWSManagers.com) - La gestion d' actifs pour compte de tiers d' Allianz a enregistré des souscriptions nettes de 25,8 milliards d' euros au deuxième trimestre 2020. Cette collecte a été principalement tirée par sa filiale Pimco, qui a drainé 22,8 milliards d' euros. Allianz Global Investors a de son côté attiré 3 milliards d' euros.

Au premier trimestre, Pimco avait décollecté de 43 milliards d'euros, tandis qu'Allianz GI avait rendu 3,4 milliards aux investisseurs.

Les encours sous gestion pour compte de tiers d' Allianz sont remontés à 1.658 milliards d' euros fin juin 2020, après 1.557 milliards fin mars 2020. Ils restent inférieurs au niveau de fin 2019, date à laquelle ils atteignaient 1.686 milliards d' euros.

Sur les 1.658 milliards d' euros, 1.319 milliards d' euros sont gérés par Pimco et 339 milliards par Allianz GI. En ajoutant les 592 milliards d' actifs du groupe Allianz, l' assureur allemand affiche 2.250 milliards d' euros d' encours.

Le bénéfice d' exploitation de la gestion d' actifs a décliné à 640 millions d' euros au deuxième trimestre, en raison d' un niveau plus faible de commissions de performance et d' une hausse des dépenses. La baisse a été plus forte pour Allianz GI (-17,4 %) que pour Pimco (-2 %). Le coefficient d' exploitation a augmenté de 1,7 point à 62,8 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019.

Au premier semestre 2020, les revenus d' exploitation ont augmenté de 5,2 % sur un an à 3,5 milliards d' euros. Le coefficient d' exploitation est resté inchangé à 62,2 %. Le bénéfice d' exploitation a augmenté de 5,4 % à 1,32 milliard d' euros.