Allianz: en hausse avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Allianz avance de 1% et surperforme ainsi un DAX à peu près stable à Francfort, aidé par des propos d'Oddo BHF qui cite l'action de la compagnie allemande parmi ses valeurs préférées au sein des grandes capitalisations européennes de l'assurance.



Selon le bureau d'études, qui reste à 'surperformance' sur Allianz avec un objectif de cours rehaussé de 255 à 276 euros, le secteur de l'assurance se traite à de faibles multiples malgré une dynamique opérationnelle favorable, en particulier en dommages.





