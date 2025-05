Allianz Core Private Markets Fund lève plus de 400 millions d'euros

(AOF) - Allianz Global Investors annonce que l'Allianz Core Private Markets Fund (ACPMF) a levé plus de 400 millions d'euros à ce jour auprès de clients à travers l'Europe. Cette stratégie, lancée à l’été 2023, offre à des clients professionnels et avertis la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans les infrastructures (actions et dette), la dette privée et le private equity.

L'objectif de la stratégie est d'offrir un accès à un portefeuille bien diversifié en termes de zones géographiques, de segments, de millésimes et de secteurs, dans le but de générer des rendements attrayants à un chiffre avec une volatilité relativement faible.

L'ACPMF se caractérise par sa structure innovante de swap de rendement total qui permet au fonds d'être entièrement investi de manière immédiate, en accédant à la performance d'une poche marchés privés du bilan d'Allianz, sans avoir à investir directement dans les actifs sous-jacents.