Allianz cible 4 milliards d'euros de bénéfice opérationnel en gestion d'actifs en 2027

(AOF) - Dans le cadre de sa journée investisseurs, Allianz a indiqué viser un bénéfice opérationnel de 4 milliards d'euros en 2027 pour son activité de la gestion d'actifs (Allianz Global Investors et Pimco) contre 3,2 milliards d'euros attendus en 2024. L'encours pour compte de tiers est anticipé en progression moyenne d'environ 8% sur la période.

En fin de semaine dernière, Bloomberg affirmait qu'Amundi souhaitait prendre le contrôle d'Allianz Global Investors. Ce lundi, Reuters et le Financial Times ont évoqué l'interruption des discussions entre les deux parties, citant une source proche d'Allianz. Selon le quotidien financier britannique, les principaux points d'achoppement sembleraient être la structure d'un éventuel rapprochement et la difficulté à s'entendre sur la question de savoir qui aurait le contrôle d'une entité élargie. Le groupe allemand souhaiterait un partenariat qui lui permettrait d'augmenter leurs bénéfices dans la gestion d'actifs.