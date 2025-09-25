Allianz choisit BNP Paribas pour ses activités de conservation de titres au Royaume-Uni-The Insurer

Allianz a désigné BNP Paribas Securities Services, entité spécialisée de BNP Paribas BNPP.PA dans la gestion des titres, comme son partenaire en matière de conservation de titres au Royaume-Uni, a indiqué jeudi la banque française.

Dans le cadre de ce mandat, BNP Paribas fournira notamment à Allianz UK des services de conservation de titres, de règlement-livraison et des services de trésorerie. Le processus d'intégration de l'opération a été achevé, précise le communiqué.

Le partenariat comprend l'utilisation de la plateforme client NeoLink de BNP Paribas, qui intègre les applications de la banque, les services fintech et l'intelligence artificielle avec une connectivité omni-canal pour fournir des analyses et des solutions de reporting personnalisées pour les clients.

(Rédigé par Ashish Tiwari, version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)