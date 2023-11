Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: bénéfice trimestriel meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Allianz a fait état vendredi d'un repli moins marqué que prévu de ses profits au troisième trimestre et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui soutenait son cours de Bourse à Francfort.



L'assureur allemand, numéro un en Europe, a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros, en baisse de 29%, alors que les analystes attendaient un résultat de l'ordre de deux milliards.



Son bénéfice opérationnel ressort, lui, à 3,5 milliards d'euros, contre 4,1 milliards d'euros au troisième trimestre 2022, un chiffre là encore supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient en moyenne 3,3 milliards d'euros.



Son ratio combiné, un indicateur important de rentabilité qui compare les les indemnisations versées avec les primes perçues, s'est accru de 3,7 points de pourcentage à 96,2% sous l'effet d'un niveau 'particulièrement élevé' de catastrophes naturelles.



Pour mémoire, un ratio inférieur à 100% indique que l'activité est rentable.



'On voit quand même que les pertes en Europe ont été particulièrement prononcées au cours du trimestre, ce qui semble confirmer que les réassureurs cherchent à transférer une partie de leur risque vers les assureurs directs', soulignent les équipes d'UBS.



Concernant 2023, le groupe dit toujours viser un résultat d'exploitation de 14,2 milliards d'euros, à un milliard près.



Vers 10h20, le titre progressait de 2,5%, signant la plus forte hausse de l'indice Euro STOXX 50 et soutenant l'indice STOXX Europe 600 Insurance des assureurs en Europe (+0,6%).



Depuis le début de l'année, son titre a progressé de presque 14%, contre un gain d'environ 10% pour l'Euro STOXX 50.





