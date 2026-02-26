 Aller au contenu principal
Allianz-Bénéfice net +7,7% au T4, légèrement en dessous des attentes
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:05

Allianz ALVG.DE a annoncé jeudi une hausse de 7,7% de son bénéfice net au quatrième trimestre, soutenu par son activité solide d'assurance dommages, mais légèrement en-deçà des prévisions des analystes.

Le bénéfice net, part du groupe, s'élève à 2,66 milliards d'euros pour les trois mois clos en décembre, contre 2,47 milliards un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions consensuelles, qui tablaient sur 2,67 milliards d'euros.

Pour 2026, Allianz prévoit un bénéfice opérationnel compris entre 16,4 et 18,4 milliards d'euros, après avoir affiché un bénéfice de 1,74 milliard en 2025, l'assureur allemand affirmant avoir atteint un record.

(Tom Sims et Alexander Huebner, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

