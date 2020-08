Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz-Bénéfice -29% au T2, toujours pas de prévision annuelle Reuters • 05/08/2020 à 08:43









FRANCFORT, 5 août (Reuters) - L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a annoncé mercredi une chute de 29% de son bénéfice net au deuxième trimestre et s'est abstenu de donner une prévision de bénéfice net annuel, la pandémie de coronavirus continuant de freiner ses activités et d'assombrir ses perspectives. Le bénéfice net de la période avril-juin a reculé à 1,53 milliard d'euros contre 2,14 milliards sur le trimestre correspondant l'an dernier. Il dépasse toutefois le consensus des estimations d'analystes, qui le donnait à 1,48 milliard. "En raison des incertitudes persistantes, nous ne donnons pas pour l'instant de nouvelle prévision de bénéfice d'exploitation pour 2020", a déclaré le groupe. Allianz avait renoncé au printemps à son objectif d'un bénéfice annuel de 11,5 à 12,5 milliards d'euros en invoquant les incertitudes économiques liées à la pandémie, tout en disant s'attendre au premier recul de son bénéfice annuel depuis près de dix ans. Son président du directoire, Oliver Bäte, s'est néanmoins déclaré confiant dans la capacité du groupe à réaliser "des performances financières solides" au second semestre. Le ratio combiné d'Allianz, indicateur clé de la rentabilité des activités d'assurance dommages, s'est dégradé à 95,5% au deuxième trimestre contre 94,3% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% traduit une activité rentable. (Tom Sims, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

