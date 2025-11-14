 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 153,77
-0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allianz a collecté 51,4 milliards en gestion d'actifs pour compte de tiers au troisième trimestre
information fournie par AOF 14/11/2025 à 15:21

(AOF) - En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 928 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin septembre, en augmentation de 4,7% sur le trimestre. Le gérant américain Pimco affiche 1521 milliards d'euros d'encours, en hausse de 4,8%, et Allianz GI, 407 milliards d'euros, en progression de 4,2%. Ce métier a enregistré une collecte record pour un troisième trimestre, de 51,4 milliards d'euros, contre seulement 37 milliards d'euros de consensus. Dans le détail, Pimco a enregistré une collecte de 49,1 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 2,3 milliard d'euros d'argent frais.

L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 41,6 milliards d'euros. L'impact défavorable des changes s'élève à 6,5 milliards d'euros.

Entre juillet et septembre, le résultat opérationnel de la division a augmenté de 5,9%, à 828 millions d'euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank