Allianz a collecté 51,4 milliards en gestion d'actifs pour compte de tiers au troisième trimestre

(AOF) - En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 928 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin septembre, en augmentation de 4,7% sur le trimestre. Le gérant américain Pimco affiche 1521 milliards d'euros d'encours, en hausse de 4,8%, et Allianz GI, 407 milliards d'euros, en progression de 4,2%. Ce métier a enregistré une collecte record pour un troisième trimestre, de 51,4 milliards d'euros, contre seulement 37 milliards d'euros de consensus. Dans le détail, Pimco a enregistré une collecte de 49,1 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 2,3 milliard d'euros d'argent frais.

L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 41,6 milliards d'euros. L'impact défavorable des changes s'élève à 6,5 milliards d'euros.

Entre juillet et septembre, le résultat opérationnel de la division a augmenté de 5,9%, à 828 millions d'euros.