Alliant Energy revoit à la hausse son plan de dépenses en raison de l'augmentation de la demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alliant Energy LNT.O a relevé jeudi son plan de dépenses d'investissement sur quatre ans, l'entreprise américaine de services publics pariant sur la montée en flèche de la demande d'électricité.

Les entreprises de services publics sont confrontées à une hausse sans précédent de la demande d'électricité provenant des centres de données dédiés aux opérations d'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies.

Pour faire face à cette demande croissante, les services publics américains ajoutent des milliards de dollars à leurs plans d'investissement pour aider à financer la modernisation des infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques et les lignes de transport d'électricité.

Alliant a déclaré qu'elle avait augmenté la demande des centres de données sous contrat à 3 gigawatts, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que sa demande d'énergie de pointe augmente de 50 % d'ici à 2030.

"Avec quatre contrats de centres de données désormais sécurisés et un pipeline actif d'opportunités de croissance de la charge, nous sommes bien positionnés pour accélérer notre taux de croissance", a déclaré Lisa Barton, directeur général.

Cependant, la société prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,36 à 3,46 dollars pour 2026, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 3,44 dollars, ce qui a fait baisser les actions de 2 % après la cloche.

Alliant dessert environ 1 million de clients en électricité et 427 000 clients en gaz naturel dans l'Iowa et le Wisconsin.

L'entreprise a augmenté son budget de dépenses d'investissement pour 2026-2029 de 17 % à 13,4 milliards de dollars.