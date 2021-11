AllianceBernstein se dote d'une division de solutions institutionnelles

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine AllianceBernstein (AB) a officialisé, vendredi 19 novembre, la création d'une division de solutions d'investissement et de perspectives de recherche pour clients institutionnels baptisée AB Institutional Solutions.

Cette nouvelle unité, dirigée par Inigo Fraser Jenkins et Alla Harmsworth, doit permettre d'engager des discussions plus profondes avec les investisseurs institutionnels quant à leur allocation d'actifs, leur gestion du passif, la construction de leur portefeuille et l'apport de meilleures solutions d'investissement. L'inflation, l'investissement factoriel, l'alpha et le bêta, ainsi que les investissements alternatifs, figureront parmi les premiers sujets abordés et étudiés par AB Institutional Solutions.

AllianceBernstein gérait 765 milliards de dollars (676,4 milliards d'euros) à fin octobre.