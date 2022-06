AllianceBernstein se branche à la blockchain d'Allfunds

(NEWSManagers.com) - AllianceBernstein et Allfunds Blockchain, filiale du distributeur éponyme, ont annoncé ce 15 juin avoir scellé une collaboration sur l’adaptation des activités d’administration d’actifs de la société de gestion à l’écosystème de la blockchain. AllianceBernstein va ainsi connecter ses activités opérationnelles globales qu’elle réalise sur la plateforme d’Allfunds à Allfunds Blockchain. Cette collaboration doit permettre de proposer les solutions Blockchain d'Allfunds sur la plateforme mondiale d'AB, domiciliée dans l'UE.

« Via les divers services d’AB et en partenariat avec Equitable Holdings, nous avons étudié sous tous les angles la valeur de la technologie blockchain. Cette technologie sera amenée, selon nous, à transformer le secteur de la gestion d’actifs en développant fortement l’efficience des transactions, en améliorant la transparence et la souplesse opérationnelle afin que les solutions d’investissement deviennent accessibles à une base élargie d'investisseurs», explique Ronit Walny, directrice du centre d’innovation pour les investissements d’AllianceBernstein.

Allfunds Blockchain est une entreprise autonome au sein du groupe Allfunds, spécialisée dans les « smart contracts ».

Au 31 mars 2022, AllianceBernstein revendique 735 milliards de dollars d’actifs sous gestion.