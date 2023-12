AllianceBernstein recrute l’équipe actions de croissance d’AllianzGI

L’équipe de gestion actions de croissance qui a quitté Allianz Global Investors refait surface chez AllianceBernstein. Dirigée par Thorsten Winkelmann, cette équipe de cinq gérants rejoindra la société de gestion américaine en janvier 2024. Les quatre autres membres de l’équipe sont Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova et Nicolas Gonçalves. Ils géraient précédemment ensemble l’une des principales stratégies en actions de croissance en Europe.

« Ce qui nous a attirés chez Thorsten et son équipe, c’est leur capacité à élargir nos capacités en matière d’actions dans les domaines de l’Europe et de la croissance mondiale. Ils ont des antécédents convaincants en matière de sélection fondamentale de titres, une culture axée sur l’esprit d'équipe et un ensemble de valeurs alignées », a commenté Chris Hogbin, responsable des actions chez AllianceBernstein .

Thorsten Winkelmann travaillait chez AllianzGI depuis 22 ans. Après l’annonce de son départ, AllianzGI a annoncé que Christian Schneider, actuel directeur adjoint des investissements actions de croissance mondiales, et principal gérant de la stratégie Global Equity Unconstrained, va piloter l’équipe et superviser les portefeuilles avec effet immédiat.