Alliance Laundry révèle une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte au paragraphe 6 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Ateev Bhandari

Le chiffre d'affaires d'Alliance Laundry a augmenté de près de 15 % au cours du premier semestre 2025, a révélé vendredi le fabricant d'équipements de blanchisserie dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, visant à s'inscrire à la Bourse de New York alors que les marchés des introductions en bourse continuent de s'emballer.

Le projet d'introduction en bourse marque un revirement de stratégie de la part de BDT & MSD Partners, propriétaire d'Alliance, la banque d'affaires qui explorait l'année dernière une vente du fournisseur de blanchisserie commerciale âgé de 117 ans, avait rapporté Reuters.

La vente aurait valorisé l'entreprise à 5 milliards de dollars, dette comprise.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fait un retour triomphal cet automne, les investisseurs se débarrassant de l'incertitude tarifaire résiduelle et les marchés boursiers atteignant des sommets.

L'accueil enthousiaste réservé le premier jour à des entreprises allant des cryptomonnaies et des technologies spatiales aux technologies de la consommation et aux fintechs a encouragé les dirigeants à reprendre leurs plans d'introduction en bourse, qui avaient été interrompus en avril par les droits de douane imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux.

Si l'élan actuel s'explique en grande partie par la demande refoulée d'introductions en bourse après un passage à vide de plusieurs années, les attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt jouent également le rôle d'un vent arrière.

"Les petites et moyennes entreprises ont besoin d'une bouffée d'oxygène et les baisses de taux d'intérêt pourraient faire l'affaire", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Alliance a également signalé dans son dossier les difficultés liées aux barrières commerciales, indiquant que les prix des matières premières telles que l'acier et l'aluminium ont connu des fluctuations importantes au cours des dernières années.

Fondée en 1908, Alliance fabrique des laveuses et des sécheuses de grande capacité. L'entreprise, qui s'est développée grâce à plusieurs acquisitions au fil des ans, affirme détenir environ 40 % du marché de la blanchisserie commerciale en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires d'Alliance a grimpé à 836,8 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 729 millions de dollars il y a un an. Son bénéfice est toutefois tombé à 48,3 millions de dollars, contre 67,6 millions de dollars.

La société prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "ALH". BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

