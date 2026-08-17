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Alliance Laundry recule alors que son actionnaire BDT Capital Partners envisage de réduire sa participation
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 14:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions d'Alliance Laundry Systems ALH.N reculent de 6,8% à 23,73 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de systèmes de blanchisserie professionnelle annonce une émission publique de 20,5 millions d'actions par le sponsor BDT Capital Partners

** ALH prévoit de racheter aux souscripteurs environ 75 millions de dollars d’actions vendues dans le cadre de cette offre

** BofA Securities et J.P. Morgan agissent en tant que co-chefs de file de l'opération

** Selon le prospectus de l’offre , ALH comptait 203,4 millions d’actions diluées en circulation au 30 juin

** BDT Capital Partners détient une participation de 70,8% dans ALH, qui est entrée en bourse à New York l’année dernière après une introduction au prix de 22 dollars par action

** 7 des 8 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 1 la recommandation “conserver”; objectif de cours médian de 32 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action ALH affichait une hausse de 25,2% depuis le début de l’année

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