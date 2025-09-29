Alliance Laundry et son bailleur de fonds visent à lever 751 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alliance Laundry et son bailleur de fonds, BDT Capital Partners, visent à lever jusqu'à 751,2 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi le fabricant de systèmes de blanchisserie commerciale.