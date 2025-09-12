Alliance Laundry dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alliance Laundry Holdings a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme l'a montré vendredi une déclaration du fabricant d'équipements de blanchisserie.