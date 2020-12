Alliance Bernstein recrute un responsable mondial de la clientèle

(NEWSManagers.com) - Alliance Bernstein a recruté Onur Erzan en tant que responsable mondial de la clientèle (head of global client group). Il prendra ses fonctions le 4 janvier et sera chargé du service clients, des ventes et du marketing, ainsi que de la stratégie, du management et du développement des produits dans le monde. Il sera rattaché à Seth Bernstein, président et CEO.

Onur Erzan succède à Robert Keith, l' actuel head of global client group, qui prendra un poste de conseiller en janvier et quittera la société le 30 juin 2021 afin d' assurer une transition en douceur.

Onur Erzan arrive en provenance de McKinsey où il est associé senior et co-dirigeant de la division Wealth Management & Asset Management de la société. Il codirige aussi les solutions Banking and Securities Solutions.