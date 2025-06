Allfunds : Véronique Uzan nommée responsable pays pour la France

(AOF) - Allfunds a annoncé la nomination de Véronique Uzan en tant que responsable pays pour la France. Elle sera basée à Paris et reportera à Gianluca Renzini, directeur commercial d'Allfunds. " Véronique Uzan apporte une solide expérience dans la conduite de changements opérationnels et numériques à grande échelle qui s'aligne parfaitement avec l'accent mis par Allfunds sur l'innovation ", explique la plateforme B2B WealthTech.

Notamment en tant que chief operating & transformation officer of dealing d'Amundi, " Véronique Uzan a contribué avec succès à d'importantes intégrations de fusions-acquisitions telles que Pioneer, Sabadell et Lyxor ", a ajouté Allfunds. Elle a également joué un rôle déterminant dans la création, le lancement et la commercialisation de services d'Alto Platform, connu aujourd'hui sous le nom d'Amundi Technology. Plus récemment, elle était directrice générale adjointe de Montpensier Finance.

Véronique Uzan succède à Bruno Piffeteau, qui quittera ses fonctions pour se consacrer à de nouveaux projets personnels.