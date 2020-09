Allfunds va ouvrir une succursale en Pologne

(NEWSManagers.com) -

Allfunds est sur le point d' ouvrir une succursale à Varsovie en Pologne, ce qui constituera son quatorzième bureau local.

Dans cette perspective, la société de distribution de fonds a nommé Krzysztof Swiecinski responsable de la Pologne. L' intéressé vient de BNP Paribas Securities Services, où il était responsable fund dealing services en Pologne.

Cette annonce intervient alors qu' Allfunds doit boucler son accord avec BNP Paribas annoncé en octobre 2019. Le partenariat prévoit que BNP Paribas Securities Services utilise Allfunds comme canal privilégié pour l' accès au marché des fonds. De plus, BNP Paribas confiera à Allfunds la gestion des contrats de distribution des fonds tiers qu' elle distribue. Enfin, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas AM prendront ensemble 22,5 % d' Allfunds.