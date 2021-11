Allfunds va lancer sa technologie blockchain pour les fonds en France

(NEWSManagers.com) - A l'occasion d'une conférence FundGlobam qui avait lieu à Paris ce 9 novembre, le groupe Allfunds a confirmé le lancement prochain en France d'un service de distribution de fonds via la blockchain, concurrençant directement l'initiative Iznes. C'est ce qu'a rappelé Bruno Piffeteau, directeur d'Allfunds pour la France, qui avait déjà fait cette annonce lors d'une interview en marge de la conférence AM Tech Day organisée par L'Agefi le 5 octobre dernier. " J' ai toujours été très intéressé par les initiatives d'Iznes, a-t-il ainsi déclaré. J' avais même incité mon précédent employeur (BNP Paribas, ndlr) à investir dans Iznes. (...) Cette technologie extrêmement prometteuse peut apporter beaucoup de transparence et d' efficacité dans la distribution des fonds. Iznes était le premier à la proposer en France et Allfunds le proposera aussi en France dès l' année prochaine" , a-t-il déclaré.

Le groupe Allfunds, coté récemment à la Bourse d'Amsterdam, a été crée il y a 20 ans en Espagne, est présent dans 16 pays et vient d'ouvrir un bureau en France où il compte 12 salariés pour le moment.

Il offre notamment des services d'exécution et de conservation de fonds, de gestion des conventions de distribution ou de collecte des rétro-cessions.

Le groupe a commencé à investir sur la blockchain en Espagne en 2017. " Cette activité a fait l'objet d'une évaluation externe qui a conclu qu'elle était très bien pour la distribution des fonds mais pas seulement. Elle peut être utilisée pour d'autres secteurs" , explique Bruno Piffeteau. Cette idée a conduit Allfunds à créer une société baptisée " Allfunds Blockchain" sous forme de SSII (société de services en ingénierie informatique), pour commercialiser sa technologie indépendamment d'Allfunds Bank et en visant d'autres secteurs.

Allfunds a par ailleurs été sélectionné par les régulateurs espagnols pour opérer un certain nombre de " cas d'usage" , dont celui des transferts de fonds via la blockchain.