Allfunds se renforce en France

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds Allfunds a nommé Dorine Kalfon au poste de responsable des sociétés de gestion de fonds pour la France (head of Fund Groups France) début novembre, a appris NewsManagers.

Dorine Kalfon était depuis février 2013 responsable du département des relations avec les gestionnaires de fonds pour le distributeur de fonds basé en Suède MFEX. Elle y a notamment dirigé une équipe d'une dizaine de personnes durant plus de six ans et demi.

Auparavant, Dorine Kalfon travaillait chez Allianz Global Investors à Paris dans le département en charge des appels d'offres, avec une spécialisation sur l'investissement socialement responsable. Elle a également participé au lancement de fonds mutuels dédiés aux investisseurs institutionnels.